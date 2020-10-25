У Києві наразі працюють всі виборчі дільниці – КМДА
Київ • УНН
КИЇВ. 25 жовтня. УНН. У Києві наразі всі 1105 дільниць, з яких 67 спецдільниць, працюють в штатному режимі. Про це повідомив керівник апарату КМДА Дмитро Загуменний, передає кореспондент УНН.
"На даний момент всі 1105 дільниць, з яких 67 спецдільниць, працюють в штатному режимі. Не було системних проблем щодо відкриття дільниць. Лише по одній дільниці в Дарницькому, Оболонському та Подільському районах відкрилися з незначним затриманням. В Оболонському та Дарницькому районі ця затримка становила менш ніж пів години, в Подільському близько години", - розповів Загуменний.
За його словами, причиною стало те, що контрольні списки виборців були роздруковані із застарілою датою, але це помітили спостерігачі, члени дільничної виборчої комісії й питання було усунуто.
Як повідомлялося раніше, у столиці шість виборчих дільниць розпочали роботу із запізненням, а дві – не відкрилися.
Нагадаємо, у Києві на деяких виборчих дільницях не вистачає скриньок для голосування. Окрім того, у столиці підготовче засідання комісії на дільниці у Святошинському районі розпочалося раніше запланованого часу, що є порушенням Закону.