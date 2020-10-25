У Києві на дільницях не вистачає скриньок для голосування - ОПОРА

ukru
18:42 • 9290 перегляди

Трамп заявив, що США можуть бути корисними в управлінні українськими АЕС

18:06 • 27101 перегляди

Зустріч делегацій України та США планується орієнтовно в кінці тижня – джерело

14:10 • 61108 перегляди

Україна повернула з російського полону 175 захисників - Зеленський

19 березня, 10:24 • 105069 перегляди

Зеленський: визнання українських тимчасово окупованих територій росією є "червоної лінією", ми на це не підемо

Ексклюзив
19 березня, 08:45 • 112496 перегляди

Потрібні зміни в стратегії США: політолог про результати розмови Трампа і путіна

Ексклюзив
19 березня, 07:49 • 114018 перегляди

Догляд за волоссям після зими: поради від трихолога

19 березня, 06:32 • 146373 перегляди

Цінова стабілізація ліків в Україні: показова турбота чи економічна ілюзія?

19 березня, 03:38 • 124498 перегляди

Нові переговори США і росії про припинення вогню: Віткофф озвучив дату і місце зустрічі

18 березня, 21:00 • 124291 перегляди

"Ми не салат і не компот для путіна": Зеленський про можливі домовленості без України

18 березня, 19:01 • 123665 перегляди

Трамп заявив про "дуже добру і продуктивну" розмову з путіним

Рубрики
Головна
Головна
Політика
Політика
Війна
Війна
Економіка
Економіка
Суспільство
Суспільство
Кримінал та НП
Кримінал та НП
Наші за кордоном
Наші за кордоном
Новини Світу
Новини Світу
Київ
Київ
Київщина
Київщина
Здоров'я
Здоров'я
Технології
Технології
Спорт
Спорт
Культура
Культура
Лайфхак
Лайфхак
УНН Lite
УНН Lite
Новини Бізнесу
Новини Бізнесу
Публікації
Ексклюзиви
Меню
Теги
Автори
Про агентство
Контакти
Реклама
Архів

Інформаційне агентство «Українські Національні Новини».

Всі права захищені. © 2007 — 2024

+4°
2 м/с
66 %
758 мм
Хмарно, протягом наступних 2 годин опадів не очікується
Популярнi новини
Зеленський відповів на питання, хто представить Україну і США на зустрічі в Саудівській Аравії

Зеленський відповів на питання, хто представить Україну і США на зустрічі в Саудівській Аравії

19 березня, 10:59 • 77027 перегляди
За яких умов Україна припинить удари по енергетиці рф: Президент роз'яснив

За яких умов Україна припинить удари по енергетиці рф: Президент роз'яснив

19 березня, 11:04 • 88823 перегляди
Британський спецназ готовий вирушити в Україну у складі миротворчої місії

Британський спецназ готовий вирушити в Україну у складі миротворчої місії

19 березня, 11:28 • 103498 перегляди
Пропагандист корчевніков отримав підозру за заклик до знищення українців – СБУ

Пропагандист корчевніков отримав підозру за заклик до знищення українців – СБУ

19 березня, 11:39 • 102262 перегляди
Нове регулювання змінює фармацевтичний ринок: скільки аптек закриється через нові правила?

Нове регулювання змінює фармацевтичний ринок: скільки аптек закриється через нові правила?

19 березня, 13:13 • 78772 перегляди
Публікації
“Аналізуйте інформацію”: очільниця АРМА Дума відповіла на критику голови антикорупційного комітету Радіної

“Аналізуйте інформацію”: очільниця АРМА Дума відповіла на критику голови антикорупційного комітету Радіної

13:52 • 59442 перегляди
Нове регулювання змінює фармацевтичний ринок: скільки аптек закриється через нові правила?

Нове регулювання змінює фармацевтичний ринок: скільки аптек закриється через нові правила?

19 березня, 13:13 • 78772 перегляди
Зарахування дитини в садочок: коли розсилатимуть запрошення та які документи потрібні

Зарахування дитини в садочок: коли розсилатимуть запрошення та які документи потрібні

19 березня, 12:52 • 66027 перегляди
Цінова стабілізація ліків в Україні: показова турбота чи економічна ілюзія?

Цінова стабілізація ліків в Україні: показова турбота чи економічна ілюзія?

19 березня, 06:32 • 146376 перегляди
Корисні десерти без цукру: смачні альтернативи для здорового харчування

Корисні десерти без цукру: смачні альтернативи для здорового харчування

19 березня, 05:20 • 113779 перегляди
Реклама
Актуальнi люди
Актуальні місця
Реклама
УНН Lite
Режисера звинуватили у шахрайстві на $11 млн через серіал для Netflix

Режисера звинуватили у шахрайстві на $11 млн через серіал для Netflix

19 березня, 09:57 • 43821 перегляди
Tesla отримала перший дозвіл для запуску роботаксі в Каліфорнії

Tesla отримала перший дозвіл для запуску роботаксі в Каліфорнії

19 березня, 09:25 • 52924 перегляди
Скандал навколо кліпу для Євробачення-2025: естонський співак "об'єднав" українців та росіян у роботі над своїм кліпом

Скандал навколо кліпу для Євробачення-2025: естонський співак "об'єднав" українців та росіян у роботі над своїм кліпом

18 березня, 13:20 • 106298 перегляди
Паради, маскарад і вистави: в Ірландії сотні тисяч людей святкували День святого Патріка

Паради, маскарад і вистави: в Ірландії сотні тисяч людей святкували День святого Патріка

17 березня, 16:09 • 124733 перегляди
Бренд паперових серветок Kleenex створив рейтинг емоційності фільмів

Бренд паперових серветок Kleenex створив рейтинг емоційності фільмів

17 березня, 13:49 • 124214 перегляди
Актуальне
У Києві на дільницях не вистачає скриньок для голосування - ОПОРА

У Києві на дільницях не вистачає скриньок для голосування - ОПОРА

Київ • УНН

 • 25349 перегляди

КИЇВ. 25 жовтня. УНН. У Києві на деяких виборчих дільницях не вистачає скриньок для голосування. Окрім того, у столиці підготовче засідання комісії на дільниці у Святошинському районі розпочалося раніше запланованого часу, що є порушенням Закону. Про це повідомляє УНН із посиланням на ОПОРУ.

"У Києві на дільниці № 800763 у Святошинському районі за адресою вул. Якуба Коласа, 15Б підготовче засідання комісії почалось о 6:45. За словами спостерігачки, коли вона зробила зауваження голові дільничної виборчої комісії, той відреагував зі словами “яка різниця, коли починати”. Поза тим, голова комісії вирішив залишити частину бюлетенів у сейфі, на зауваження спостерігачки не реагував. Після відкриття дільниці спостерігачка ще раз зробила зауваження, тоді голова погодився дістати бюлетені з скриньки", - сказано у повідомленні.

Так, згідно з частиною 3 статті 247 Виборчого кодексу дільнична виборча комісія у день голосування не раніш як за 45 хвилин до початку голосування проводить підготовче засідання. На початку засідання усі присутні оглядають стрічку, якою було опечатано сейф (металеву шафу), де зберігаються виборчі бюлетені. Також Голова ДВК передає необхідну кількість виборчих бюлетенів членам ДВК, які будуть видавати виборчі бюлетені виборцям у приміщенні для голосування та організовуватимуть голосування за місцем перебування виборців. Відповідно до ч.7 ст. 247 Виборчого кодексу під час голосування жодного виборчого бюлетеня у сейфі не може залишатися.

Окрім того, у Києві на виборчих дільницях № 800359, №801088, № 800783,№ 800911, що належать до великих, не вистачає скриньок для голосування.

"…на великих виборчих дільницях № 800359, №801088, № 800783,№ 800911 замало скриньок для голосування. На дільниці № 800359 у Деснянському районі міста Києва 4 виборчі скриньки, хоча має бути мінімум 6. На дільниці №801088 у Дарницькому районі міста Києва 4 виборчі скриньки, однак таких має бути 6. На дільниці № 800911 у Солом’янському районі міста Києва також 4 виборчі скриньки замість 6. Після прохання спостерігача ОПОРИ винести ще 2 стаціонарні скриньки голова комісії повідомила, що це всі скриньки, які вони отримали", - додається у повідомленні.

Зазначається, що у Святошинському районі на виборчій дільниці №800783 наявні лише 5 виборчих скриньок.

Нагадаємо, в Україні у день виборів, 25 жовтня, вже відкрито 6 кримінальних проваджень щодо порушень, зареєстрованих під час проведення місцевих виборів.

Українські Національні Новини

Українські Національні Новини

Політика

Звернутися з питань розміщення реклами

Tesla
$226.90
Brent
$70.17
Bitcoin
$83,532.80
S&P 500
$5,619.93
Газ TTF
$42.20
Золото
$3,038.75
Ethereum
$1,943.92