У Києві на дільницях не вистачає скриньок для голосування - ОПОРА

"У Києві на дільниці № 800763 у Святошинському районі за адресою вул. Якуба Коласа, 15Б підготовче засідання комісії почалось о 6:45. За словами спостерігачки, коли вона зробила зауваження голові дільничної виборчої комісії, той відреагував зі словами “яка різниця, коли починати”. Поза тим, голова комісії вирішив залишити частину бюлетенів у сейфі, на зауваження спостерігачки не реагував. Після відкриття дільниці спостерігачка ще раз зробила зауваження, тоді голова погодився дістати бюлетені з скриньки", - сказано у повідомленні.

Так, згідно з частиною 3 статті 247 Виборчого кодексу дільнична виборча комісія у день голосування не раніш як за 45 хвилин до початку голосування проводить підготовче засідання. На початку засідання усі присутні оглядають стрічку, якою було опечатано сейф (металеву шафу), де зберігаються виборчі бюлетені. Також Голова ДВК передає необхідну кількість виборчих бюлетенів членам ДВК, які будуть видавати виборчі бюлетені виборцям у приміщенні для голосування та організовуватимуть голосування за місцем перебування виборців. Відповідно до ч.7 ст. 247 Виборчого кодексу під час голосування жодного виборчого бюлетеня у сейфі не може залишатися.

Окрім того, у Києві на виборчих дільницях № 800359, №801088, № 800783,№ 800911, що належать до великих, не вистачає скриньок для голосування.

"…на великих виборчих дільницях № 800359, №801088, № 800783,№ 800911 замало скриньок для голосування. На дільниці № 800359 у Деснянському районі міста Києва 4 виборчі скриньки, хоча має бути мінімум 6. На дільниці №801088 у Дарницькому районі міста Києва 4 виборчі скриньки, однак таких має бути 6. На дільниці № 800911 у Солом’янському районі міста Києва також 4 виборчі скриньки замість 6. Після прохання спостерігача ОПОРИ винести ще 2 стаціонарні скриньки голова комісії повідомила, що це всі скриньки, які вони отримали", - додається у повідомленні.

Зазначається, що у Святошинському районі на виборчій дільниці №800783 наявні лише 5 виборчих скриньок.

Нагадаємо, в Україні у день виборів, 25 жовтня, вже відкрито 6 кримінальних проваджень щодо порушень, зареєстрованих під час проведення місцевих виборів.