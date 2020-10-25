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В Киеве на участках не хватает урн для голосования - ОПОРА

В Киеве на участках не хватает урн для голосования - ОПОРА

Киев  •  УНН

 • 25338 просмотра

КИЕВ. 25 октября. УНН. В Киеве на некоторых избирательных участках не хватает урн для голосования. Кроме того, в столице подготовительное заседание комиссии на участке в Святошинском районе началось раньше запланированного времени, что является нарушением закона. Об этом сообщает УНН со ссылкой на ОПОРУ.

"В Киеве на участке № 800763 в Святошинском районе по адресу ул. Якуба Коласа, 15Б подготовительное заседание комиссии началось в 6:45. По словам наблюдательницы, когда она сделала замечание главе участковой избирательной комиссии, тот отреагировал со словами "какая разница, когда начинать". Помимо того, глава комиссии решил оставить часть бюллетеней в сейфе, на замечания наблюдательницы не реагировал. После открытия участка наблюдательница еще раз сделала замечание, тогда глава согласился достать бюллетени с ящика", - говорится в сообщении.

Так, согласно части 3 статьи 247 Избирательного кодекса участковая избирательная комиссия в день голосования не ранее чем за 45 минут до начала голосования проводит подготовительное заседание. В начале заседания все присутствующие осматривают ленту, которой был опечатан сейф (металлический шкаф), где хранятся избирательные бюллетени. Также глава УИК передает необходимое количество избирательных бюллетеней членам УИК, которые будут выдавать избирательные бюллетени избирателям в помещении для голосования и организовывать голосование по месту нахождения избирателей. Согласно ч.7 ст. 247 Избирательного кодекса при голосовании ни одного избирательного бюллетеня в сейфе не может оставаться.

Кроме того, в Киеве на избирательных участках № 800359, №801088, № 800783, № 800911, относящиеся к крупным, не хватает урн для голосования.

"... на больших избирательных участках № 800359, №801088, № 800783, № 800911 мало урн для голосования. На участке № 800359 в Деснянском районе города Киева 4 избирательные урны, хотя должно быть минимум 6. На участке №801088 в Дарницком районе города Киева 4 избирательные урны, однако таких должно быть 6. На участке № 800911 в Соломенском районе города Киева также 4 избирательные урны вместо 6. После просьбы наблюдателя ОПОРЫ вынести еще 2 стационарные урны глава комиссии сообщила, что это все урны, которые они получили" , - добавляется в сообщении.

Отмечается, что в Святошинском районе на избирательном участке №800783 имеются лишь 5 избирательных урн.

Напомним, в Украине в день выборов, 25 октября, уже открыто 6 уголовных производств относительной нарушений, зарегистрированных во время проведения местных выборов.

Украинские Национальные Новости

Украинские Национальные Новости

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