В Киеве "накрыли" онлайн-казино без лицензии: изъяли оборудования на 15 млн грн
Киев • УНН
КИЕВ. 24 октября. УНН. В Киеве прекратили деятельность нелегального онлайн-казино, изъято оборудования на 15 млн гривен, некоторое из которого было брендировано логотипами подсанкционных компаний, сообщили в Киевской городской прокуратуре, пишет УНН.
Детали
По данным следствия, группа лиц организовала указанную деятельность, не получив соответствующей лицензии Комиссии по регулированию азартных игр и лотерей.
Как указали в прокуратуре, злоумышленники создали специальную систему интернет-казино и сайтов-зеркал, которые предлагали игрокам азартные игры в карты и рулетку в реальном времени, с участием крупье и нескольких игроков одновременно.
Во время обыска правоохранители, как сообщается, изъяли 43 стола для игры в карты и рулетку, компьютерную технику, серверное оборудование и финансово-хозяйственные документы.
Отмечается, что часть оборудования казино была брендирована логотипами компаний, на которые решением СНБО Украины от 10.03.2023 наложены санкции.
Уголовное производство открыто по ч. 2 ст. 203-2 УК Украины.
ЧИТАЙТЕ ТАКЖЕ: В Киевской области БЭБ пресекло незаконную деятельность 5 игорных заведений