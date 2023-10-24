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В Киеве "накрыли" онлайн-казино без лицензии: изъяли оборудования на 15 млн грн

Киев • УНН

 • 180834 просмотра

КИЕВ. 24 октября. УНН. В Киеве прекратили деятельность нелегального онлайн-казино, изъято оборудования на 15 млн гривен, некоторое из которого было брендировано логотипами подсанкционных компаний, сообщили в Киевской городской прокуратуре, пишет УНН.

В Киеве "накрыли" онлайн-казино без лицензии: изъяли оборудования на 15 млн грн

Детали

По данным следствия, группа лиц организовала указанную деятельность, не получив соответствующей лицензии Комиссии по регулированию азартных игр и лотерей.

Как указали в прокуратуре, злоумышленники создали специальную систему интернет-казино и сайтов-зеркал, которые предлагали игрокам азартные игры в карты и рулетку в реальном времени, с участием крупье и нескольких игроков одновременно.

Во время обыска правоохранители, как сообщается, изъяли 43 стола для игры в карты и рулетку, компьютерную технику, серверное оборудование и финансово-хозяйственные документы.

Отмечается, что часть оборудования казино была брендирована логотипами компаний, на которые решением СНБО Украины от 10.03.2023 наложены санкции.

Уголовное производство открыто по ч. 2 ст. 203-2 УК Украины.

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