У Києві "накрили" онлайн-казино без ліцензії: вилучили обладнання на 15 млн грн
Київ • УНН
КИЇВ. 24 жовтня. УНН. У Києві припинили діяльність нелегального онлайн-казино, вилучено обладнання на 15 млн гривень, деяке з якого було брендоване логотипами підсанкційних компаній, повідомили у Київській міській прокуратурі, пише УНН.
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За даними слідства, група осіб організувала зазначену діяльність, не отримавши відповідної ліцензії Комісії з регулювання азартних ігор і лотерей.
Як вказали у прокуратурі, зловмисники створили спеціальну систему інтернет-казино та сайтів-дзеркал, які пропонували гравцям азартні ігри в карти та рулетку в реальному часі, за участі крупʼє та декількох гравців одночасно.
Під час обшуку правоохоронці, як повідомляється, вилучили 43 столи для гри в карти та рулетку, компʼютерну техніку, серверне обладнання, та фінансово-господарські документи.
Зазначається, що частина обладнання казино була брендована логотипами компаній, на які рішенням РНБО України від 10.03.2023 накладено санкції.
Кримінальне провадження відкрито за ч. 2 ст. 203-2 КК України.
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