На Київщині БЕБ припинили незаконну діяльність 5 гральних закладів
Київ • УНН
КИЇВ.19 вересня. УНН. Детективи Територіального управління Бюро економічної безпеки у Київській області припинили діяльність 5 нелегальних гральних закладів, що займалися організацією та проведенням азартних ігор і лотерей у Білій Церкві. Про це повідомляє юро економічної безпеки, пише УНН.
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Заклади працювали протягом тривалого часу без створення юридичної особи та необхідних ліцензій. Всі вони були розташовані у нежитлових приміщеннях.
Детективи БЕБ провели обшуки та вилучили 64 комплекти комп’ютерної техніки, відеокамери, термопринтери, флеш-накопичувачі, телефони, пристрої для перевірки купюр, готівку та інші технічні засоби.
Орієнтовна вартість вилученого становить понад 1 мільйон гривень.
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