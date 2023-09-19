На Київщині БЕБ припинили незаконну діяльність 5 гральних закладів

Деталі

Заклади працювали протягом тривалого часу без створення юридичної особи та необхідних ліцензій. Всі вони були розташовані у нежитлових приміщеннях.

Детективи БЕБ провели обшуки та вилучили 64 комплекти комп’ютерної техніки, відеокамери, термопринтери, флеш-накопичувачі, телефони, пристрої для перевірки купюр, готівку та інші технічні засоби.

Орієнтовна вартість вилученого становить понад 1 мільйон гривень.

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