На Киевщине БЭБ пресекли незаконную деятельность 5 игорных заведений
Киев • УНН
КИЕВ.19 сентября. УНН. Детективы Территориального управления Бюро экономической безопасности в Киевской области прекратили деятельность 5 нелегальных игорных заведений, занимавшихся организацией и проведением азартных игр и лотерей в Белой Церкви. Об этом сообщает юро экономической безопасности, пишет УНН.
Детали
Заведения работали в течение длительного времени без создания юридического лица и необходимых лицензий. Все они были расположены в нежилых помещениях.
Детективы БЭБ провели обыски и изъяли 64 комплекта компьютерной техники, видеокамеры, термопринтеры, флеш-накопители, телефоны, устройства для проверки купюр, наличные и другие технические средства.
Ориентировочная стоимость изъятого составляет более 1 миллиона гривен.
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