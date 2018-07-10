В Киеве на территории гимназии нашли пушечный снаряд

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Украинская легкоатлетка Ярослава Магучих установила рекорд на чемпионате Европы
9 марта, 17:47 • 60617 просмотра

Украинская легкоатлетка Ярослава Магучих установила рекорд на чемпионате Европы

Эксклюзив
Сезон клещей: ветеринар дал советы, как уберечь домашних любимцев
9 марта, 09:44 • 107358 просмотра

Сезон клещей: ветеринар дал советы, как уберечь домашних любимцев

В Саудовской Аравии будет четыре представителя от Украины. Зеленский назвал имена
8 марта, 13:20 • 128623 просмотра

В Саудовской Аравии будет четыре представителя от Украины. Зеленский назвал имена

Еврокомиссар о пакете помощи на 20 миллиардов евро для Украины: это ориентировочная сумма, может быть меньше
8 марта, 10:25 • 135867 просмотра

Еврокомиссар о пакете помощи на 20 миллиардов евро для Украины: это ориентировочная сумма, может быть меньше

Пять фильмов о сильных женщинах: что посмотреть весенними выходными
7 марта, 19:45 • 171783 просмотра

Пять фильмов о сильных женщинах: что посмотреть весенними выходными

Трамп заявил, что верит путину, несмотря на бомбардировки Украины
7 марта, 17:42 • 154153 просмотра

Трамп заявил, что верит путину, несмотря на бомбардировки Украины

Эксклюзив
США создают стратегический резерв биткоинов: что это означает для Украины?
7 марта, 15:45 • 141701 просмотра

США создают стратегический резерв биткоинов: что это означает для Украины?

Эксклюзив
В столичном метро нехватка работников составляет около 20%: какие вакансии востребованы
7 марта, 13:58 • 130515 просмотра

В столичном метро нехватка работников составляет около 20%: какие вакансии востребованы

Эксклюзив
Секреты сбалансированного питания весной: что советует нутрициолог
7 марта, 08:52 • 183284 просмотра

Секреты сбалансированного питания весной: что советует нутрициолог

ЕС утвердил заявление по итогам саммита по Украине без Венгрии: указал 5 принципов по мирным переговорам
7 марта, 06:35 • 118355 просмотра

ЕС утвердил заявление по итогам саммита по Украине без Венгрии: указал 5 принципов по мирным переговорам

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В Киеве на территории гимназии нашли пушечный снаряд

Киев  •  УНН

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КИЕВ. 10 июля. УНН. На территории киевской школы Голосеевского района спасатели нашли артиллерийский снаряд Д-76 мм времен Второй мировой войны. Об этом сообщила Государственная служба Украины по чрезвычайным ситуациям в Киеве, передает УНН.

“Так, 9 июля в Службу спасения” 101 “поступило сообщение о том, что в Голосеевском районе столицы, на проспекте Голосеевском, 120 В, на территории школы во время проведения земляных работ (подготовка места под бассейн) обнаружен артиллерийский снаряд Д-76 мм ”, - говорится в сообщении.

Отметим, что по адресу — Голосеевский проспект, 120 В — находится киевская гимназия № 179.

Кроме того, в ходе проверки территории в урочище “Лысая гора” обнаружен артиллерийский снаряд Д-37 мм. Все выявленные опасные предметы времен Второй мировой войны.

Как отмечается, разминирования провели сотрудники Группы пиротехнических работ 1 Специального центра быстрого реагирования. Обнаруженные боеприпасы были изъяты и уничтожены на полигоне.

Всего с начала года на территории г.. Киева изъято и уничтожено 695 взрывоопасный предмет времен Второй мировой войны.

Ранее на Лысой горе в Киеве нашли две старые авиабомбы времен Второй мировой войны.

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