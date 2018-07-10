В Киеве на территории гимназии нашли пушечный снаряд
Киев • УНН
КИЕВ. 10 июля. УНН. На территории киевской школы Голосеевского района спасатели нашли артиллерийский снаряд Д-76 мм времен Второй мировой войны. Об этом сообщила Государственная служба Украины по чрезвычайным ситуациям в Киеве, передает УНН.
“Так, 9 июля в Службу спасения” 101 “поступило сообщение о том, что в Голосеевском районе столицы, на проспекте Голосеевском, 120 В, на территории школы во время проведения земляных работ (подготовка места под бассейн) обнаружен артиллерийский снаряд Д-76 мм ”, - говорится в сообщении.
Отметим, что по адресу — Голосеевский проспект, 120 В — находится киевская гимназия № 179.
Кроме того, в ходе проверки территории в урочище “Лысая гора” обнаружен артиллерийский снаряд Д-37 мм. Все выявленные опасные предметы времен Второй мировой войны.
Как отмечается, разминирования провели сотрудники Группы пиротехнических работ 1 Специального центра быстрого реагирования. Обнаруженные боеприпасы были изъяты и уничтожены на полигоне.
Всего с начала года на территории г.. Киева изъято и уничтожено 695 взрывоопасный предмет времен Второй мировой войны.
Ранее на Лысой горе в Киеве нашли две старые авиабомбы времен Второй мировой войны.