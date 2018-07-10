У Києві на території гімназії знайшли гарматний снаряд
Київ • УНН
КИЇВ. 10 липня. УНН. На території київської школи Голосіївського району рятувальники знайшли артилерійський снаряд Д-76 мм часів Другої світової війни. Про це повідомила Державна служба України із надзвичайних ситуацій у м.Києві, передає УНН.
“Так, 9 липня до Служби порятунку „101“ надійшло повідомлення про те, що в Голосіївському районі столиці, на проспекті Голосіївському, 120 В, на території школи під час проведення земляних робіт (підготовка місця під басейн) виявлено артилерійський снаряд Д-76 мм”, — йдеться у повідомленні.
Зазначимо, що за адресою - Голосіївський проспект, 120 В, - знаходиться київська гімназія № 179.
Крім того, під час перевірки території в урочищі “Лиса гора” виявлено артилерійський снаряд Д-37 мм. Усі виявлені небезпечні предмети часів Другої світової війни.
Як зазначається, розмінування провели співробітники Групи піротехнічних робіт 1 Спеціального центру швидкого реагування. Виявлені боєприпаси було вилучено та знищено на полігоні.
Усього з початку року на території м. Києва вилучено та знищено 695 вибухонебезпечний предмет часів Другої світової війни.
Раніше на Лисій горі у Києві знайшли дві старі авіабомби часів Другої світової війни.