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У Києві на території гімназії знайшли гарматний снаряд

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КИЇВ. 10 липня. УНН. На території київської школи Голосіївського району рятувальники знайшли артилерійський снаряд Д-76 мм часів Другої світової війни. Про це повідомила Державна служба України із надзвичайних ситуацій у м.Києві, передає УНН.

“Так, 9 липня до Служби порятунку „101“ надійшло повідомлення про те, що в Голосіївському районі столиці, на проспекті Голосіївському, 120 В, на території школи під час проведення земляних робіт (підготовка місця під басейн) виявлено артилерійський снаряд Д-76 мм”, — йдеться у повідомленні.

Зазначимо, що за адресою - Голосіївський проспект, 120 В, - знаходиться київська гімназія № 179.

Крім того, під час перевірки території в урочищі “Лиса гора” виявлено артилерійський снаряд Д-37 мм. Усі виявлені небезпечні предмети часів Другої світової війни.

Як зазначається, розмінування провели співробітники Групи піротехнічних робіт 1 Спеціального центру швидкого реагування. Виявлені боєприпаси було вилучено та знищено на полігоні.

Усього з початку року на території м. Києва вилучено та знищено 695 вибухонебезпечний предмет часів Другої світової війни.

Раніше на Лисій горі у Києві знайшли дві старі авіабомби часів Другої світової війни.

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