В Киеве на складе с пластиком произошел пожар
Киев • УНН
КИЕВ. 3 декабря. УНН. Вчера вечером в столице на улице Северо-Сырецкой на одном из складов вспыхнул пожар, передает УНН со ссылкой на “Киев Оперативный”.
“Крупный пожар вспыхнул около 22:30 на одном из складов, на Северо-Сырецкая, 3”, — говорится в сообщении.
Отмечено, что, по предварительной информации, возгорание произошло на складе с пластиком.
В результате инцидента пострадавших и жерв нет.
Также сообщается, что пожар осложняется тем, что рядом другие склады, в которых находятся легковоспламеняющиеся вещества.
Сейчас на месте работают бойцы пожарной охраны, врачи скорой помощи, патрульная полиция и следственно-оперативная группа.
Как сообщал УНН, в Киеве в здании произошел пожар.