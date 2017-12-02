У Києві на складі з пластиком сталася пожежа
Київ • УНН
КИЇВ. 3 грудня. УНН. Вчора увечері у столиці на вулиці Північно-Сирецькій на одному з складів спалахнула пожежа, передає УНН з посиланням на “Київ Оперативний”.
“Масштабна пожежа спалахнула близько 22:30 на одному із складів, що на Північно-Сирецькій, 3”, — йдеться в повідомленні.
Зазначено, що, за попередньою інформацією, загорання сталося на складі із пластиком.
Внаслідок інциденту постраждалих і жерв немає.
Також повідомляється, що пожежа ускладнюється тим, що поруч інші склади, в яких знаходяться легкозаймисті речовини.
Наразі на місті працюють бійці пожежної охорони, лікарі швидкої допомоги, патрульна поліція та слідчо-оперативна група.
Як повідомляв УНН, у Києві в будівлі сталася пожежа.