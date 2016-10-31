В Киеве на получение субсидий претендуют 212 тыс. домохозяйств - КГГА

"Все граждане, которые проживают в Киеве, претендуют на получение субсидии. Получают ее в том случае, когда размер платежа жилищно-коммунальных услуг превышает 15% совокупного дохода. На сегодняшний день для оформления субсидии нужно подтвердить о своих доходах и написать заявление. Этого достаточно, чтобы субсидия была назначена", - рассказал Н.Поворозник.

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Также он добавил, что сейчас в Киеве на получение субсидии уже приняли около 212 тыс. домохозяйств. Также Н.Поворозник отметил, что те граждане, которые оформили субсидии раньше, будут получать их и впредь.

"С учетом прошлогодних заявлений, в основном люди из этого перечня не выбывают, поэтому заявления только добавляются. На данный период количество заявлений выросло в два-три раза, и составляет около 212 тыс. домохозяйств, в которых проживает разное количество людей", - отметил заместитель главы КГГА Н.Поворозник.