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Фінтехекспертка Олена Сосєдка пояснила, як зміниться ринок після легалізації криптовалют в Україні
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У Києві на отримання субсидій претендують 212 тис. домогосподарств - КМДА

У Києві на отримання субсидій претендують 212 тис. домогосподарств - КМДА

Київ • УНН

 • 8953 перегляди

КИЇВ. 31 жовтня. УНН. Цього року, порівняно з минулим, кількість субсидій на відшкодування оплати житлово-комунальних послуг зросла у два-три рази. Про це в ексклюзивному інтерв’ю УНН розповів заступник голови КМДА Микола Поворозник.

"Всі громадяни, які проживають у Києві, претендують на отримання субсидії. Отримують її в тому випадку, коли розмір платежу житлово-комунальних послуг перевищує 15% від сукупного доходу. На сьогоднішній день для оформлення субсидії потрібно підтвердити про свої доходи та написати заяву. Цього достатньо, аби субсидія була призначена", - розповів М.Поворозник.

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Також він додав, що наразі у Києві на отримання субсидії уже прийнято близько 212 тисяч домогосподарств. Також М.Поворозник зазначив, що ті громадяни, які оформили субсидії раніше, отримуватимуть їх і надалі.

"З урахуванням минулорічних заяв, в основному люди з того переліку не вибувають, тому заяви лише додаються. І на даний період кількість заяв зросла у два-три рази, і становить близько 212 тисяч домогосподарств, в яких мешкає різна кількість людей", - зазначив заступник голови КМДА М.Поворозник.

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