13 января в Киеве на два маршрута выпустят трамваи - Кличко

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“С пятницы, 13 января, восстанавливаем движение трамвайных маршрутов Борщаговской линии скоростного трамвая: № 1 “ул. Старовокзальная — Михайловская Борщаговка” и № 3 “ул. Старовокзальная — ул. Семьи Сосниных”, — написал Кличко.

По его словам, маршрут № 1 будут обслуживать 10 трамваев. Маршрут № 3 —четыре единицы. Ориентировочные интервалы движения будут 8 и 15 минут соответственно.

Автобусные маршруты № 1Т и № 3Т, работавшие, пока не ходили трамваи, прекратят движение.

Напомним

С 23 декабря в Киеве из-за дефицита электроэнергии работа наземного электротранспорта столицы — трамваев и троллейбусов была прекращена. На маршрутах наземного электротранспорта курсировали автобусы.

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