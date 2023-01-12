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НАБУгейт: новые детали дела адвокатов против НАБУ — детективов обвиняют в прослушивании, кумовстве, давлении на детей и юридической бессмысленности
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13 января в Киеве на два маршрута выпустят трамваи - Кличко

Киев • УНН

 • 1308517 просмотра

КИЕВ. 12 января. УНН. С завтрашнего дня в Киеве на маршрутах №1 и №3 начнут курсировать трамваи. Это стало возможным благодаря совместной работе энергетиков и транспортников столицы. Об этом сообщил мэр столицы Виталий Кличко, передает УНН.

13 января в Киеве на два маршрута выпустят трамваи - Кличко

Цитата

“С пятницы, 13 января, восстанавливаем движение трамвайных маршрутов Борщаговской линии скоростного трамвая: № 1 “ул. Старовокзальная — Михайловская Борщаговка” и № 3 “ул. Старовокзальная — ул. Семьи Сосниных”, — написал Кличко.

По его словам, маршрут № 1 будут обслуживать 10 трамваев. Маршрут № 3 —четыре единицы. Ориентировочные интервалы движения будут 8 и 15 минут соответственно.

Автобусные маршруты № 1Т и № 3Т, работавшие, пока не ходили трамваи, прекратят движение.

Напомним

С 23 декабря в Киеве из-за дефицита электроэнергии работа наземного электротранспорта столицы — трамваев и троллейбусов была прекращена. На маршрутах наземного электротранспорта курсировали автобусы.

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