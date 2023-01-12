13 января в Киеве на два маршрута выпустят трамваи - Кличко
Киев • УНН
КИЕВ. 12 января. УНН. С завтрашнего дня в Киеве на маршрутах №1 и №3 начнут курсировать трамваи. Это стало возможным благодаря совместной работе энергетиков и транспортников столицы. Об этом сообщил мэр столицы Виталий Кличко, передает УНН.
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“С пятницы, 13 января, восстанавливаем движение трамвайных маршрутов Борщаговской линии скоростного трамвая: № 1 “ул. Старовокзальная — Михайловская Борщаговка” и № 3 “ул. Старовокзальная — ул. Семьи Сосниных”, — написал Кличко.
По его словам, маршрут № 1 будут обслуживать 10 трамваев. Маршрут № 3 —четыре единицы. Ориентировочные интервалы движения будут 8 и 15 минут соответственно.
Автобусные маршруты № 1Т и № 3Т, работавшие, пока не ходили трамваи, прекратят движение.
Напомним
С 23 декабря в Киеве из-за дефицита электроэнергии работа наземного электротранспорта столицы — трамваев и троллейбусов была прекращена. На маршрутах наземного электротранспорта курсировали автобусы.
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