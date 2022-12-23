У Києві не будуть працювати трамваї та тролейбуси через дефіцит електроенергії
Київ • УНН
КИЇВ. 23 грудня. УНН. У Києві через дефіцит електроенергії припиняють роботк наземного електротранспорту столиці - трамваїв та тролейбусів. Про це повідомив міський голова Києва Віталій Києва, передає УНН.
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"Через дефіцит електроенергії ми ухвалили рішення щодо припинення роботи наземного електротранспорту столиці - трамваїв та тролейбусів. На всіх маршрутах наземного електротранспорту відтепер курсують автобуси", - написав Кличко у Telegram.
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За словами мера, аби забезпечити перевезення киян на маршрутах, де їздили трамваї і тролейбуси, випустили 222 автобуси. Це додаткових 38 автобусних маршрутів на заміну тролейбусам. Та 17 – на заміну трамваїв.
"Загалом сьогодні на 126 автобусних маршрутах міста працюють 440 автобусів. Це - весь рухомий склад автобусів, що є в наших автопарках. Також перевезення забезпечують і приватні перевізники - на 98 маршрутах працюють загалом 846 автобусів", - додав Кличко.
Метро в Києві працює. Наразі відкриті 50 станцій із 52. Дві станції - "Гідропарк" і "Дніпро" - тимчасово закриті.
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