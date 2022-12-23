Ситуація з електроенергією у Києві залишається складною, діють екстрені графіки відключень - Кличко

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"Ситуація з електроенергією в країні і в Києві, зокрема, залишається складною. Діють екстрені графіки відключень електрики. В першу чергу, електроенергією забезпечують об’єкти критичної інфраструктури, медичні заклади, пологові будинки, воєнні шпиталі", - написав Кличко.

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За словами Кличка, водопостачання у столиці наразі відбувається у штатному режимі. Стабілізували і теплопостачання. За винятком випадків, де робота котелень залежить від електроенергії.

"... ми працюємо над тим, щоб залучити генератори, аби заживити максимальну кількість котелень", - додав міський голова.

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