На Київщині дефіцит електроенергії становить близько 50%: де ситуація найскладніша
Київ • УНН
КИЇВ. 23 грудня. УНН. У Київській області дефіцит електроенергії становить близько 50%. Як повідомив голова Київської ОВА Олексій Кулеба, найскладніша ситуація в Бучанському, Броварському та частково Бориспільському районах, передає УНН.
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Кулеба наголосив, що відновлювальні роботи на пошкоджених енергетичних мережах Київської області тривають без перерви та цілодобово.
"Згідно з доведеними Укренерго обсягами — дефіцит електроенергії в регіоні складає близько 50%. Пріоритетно заживлені лікарні, системи водо- і теплопостачання та інші об’єкти критичної інфраструктури", - додав голова ОВА.
За його словами, зокрема, в Білій Церкві, Василькові, Фастові енергетикам вдалося вийти на графік вимкнень 4/4. Подібний графік й у Вишгородському районі.
Найскладніша ситуація в Бучанському, Броварському та частково Бориспільському районах. Там громади вже заживлені, але через масштабні пошкодження світло подається на 2-4 години, вимикається на 6-10 годин.
"Проте знову ж таки наголошу, поступово електропостачання відновлюється. Завдання для енергетиків залишається незмінним — якнайшвидше вийти на зрозумілі та справедливі графіки подачі світла. Попередньо, за 2-3 дні чекаємо зміни ситуації на краще. Це за умови відсутності надзвичайних ситуацій", - резюмував Кулеба.
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Нагадаємо
20 грудня Кулеба повідомив, що без світла перебуває 80% Київської області.