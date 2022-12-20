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Без світла 80% Київської області - голова ОВА

Без світла 80% Київської області - голова ОВА

Київ • УНН

 • 358689 перегляди

КИЇВ. 20 грудня. УНН. Без світла перебуває 80% Київської області, повідомив голова Київської ОВА Олексій Кулеба у вівторок, 20 грудня, у Telegram, пише УНН.

Цитата

"Ситуація з електропостачанням залишається критичною. (...) Внаслідок масштабних пошкоджень енергетичної інфраструктури “Укренерго” застосовує екстрені вимкнення електрики. Без світла перебуває 80% регіону. Найскладніша ситуація в Бучанському, Вишгородському, Обухівському та частково Фастівському районах. Це більше 30 громад", - повідомив Кулеба.

Деталі

З його слів, після нещодавніх атак дронами та ракетними обстрілами відновлення електропостачання триває. "Наголошу, що з кожним ворожим обстрілом складність та тривалість ремонтних робіт зростає", - вказав посадовець.

Пріоритетними для електропостачання, за словами голови ОВА, є об’єкти критичної інфраструктури – лікарні, об'єкти тепло- та водопостачання.

"У координації з "Укренерго" та ДТЕК докладаємо всіх зусиль, щоб якнайшвидше відновити електропостачання та вийти на планові графіки вимкнень. Будемо оперативно інформувати про хід відновлювальних робіт", - зазначив Кулеба.

Доповнення

В Україні зберігається значний дефіцит потужності в енергосистемі. У Києві забезпечується менше половини потреби споживання, у пріоритеті - живлення критичної інфраструктури. Сьогодні очікується включення обладнання, яке дозволить заживити більше споживачів.

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