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Без света 80% Киевской области - глава ОВА

Киев • УНН

 • 358686 просмотра

КИЕВ. 20 декабря. УНН. Без света находится 80% Киевской области, сообщил глава Киевской ОВА Алексей Кулеба во вторник, 20 декабря, в Telegram, пишет УНН.

Цитата

"Ситуация с электроснабжением остается критической. (...) В результате масштабных повреждений энергетической инфраструктуры "Укрэнерго" применяет экстренные отключения электричества. Без света находится 80% региона. Самая сложная ситуация в Бучанском, Вышгородском, Обуховском и частично Фастовском районах. Это более 30 громад", – сообщил Кулеба.

Детали

По его словам, после недавних атак дронами и ракетными обстрелами возобновление электроснабжения продолжается. "Отмечу, что с каждым вражеским обстрелом сложность и продолжительность ремонтных работ растет", - указал чиновник.

Приоритетными для электроснабжения, по словам главы ОВА, являются объекты критической инфраструктуры – больницы, объекты тепло- и водоснабжения.

"В координации с "Укрэнерго" и ДТЭК прилагаем все усилия, чтобы как можно быстрее восстановить электроснабжение и выйти на плановые графики отключений. Будем оперативно информировать о ходе восстановительных работ", - отметил Кулеба.

Дополнение

В Украине сохраняется значительный дефицит мощности в энергосистеме. В Киеве обеспечивается менее половины потребности потребления, в приоритете – питание критической инфраструктуры. Сегодня ожидается включение оборудования, которое позволит питать больше потребителей.

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