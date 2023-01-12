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Замість "Льва Толстого" – "Площа Українських Героїв": кияни підтримали перейменування низки станцій метро

Київ • УНН

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КИЇВ. 12 січня. УНН. У додатку "Київ Цифровий" завершилося опитування щодо дерусифікації та деколонізації назв декількох вулиць та станцій метро, яке тривало з 4 до 11 січня. Зокрема, кияни проголосували за перейменування станції метро "Льва Толстого" на "Площу Українських Героїв", передає УНН.

Замість "Льва Толстого" – "Площа Українських Героїв": кияни підтримали перейменування низки станцій метро

Деталі

Так, 76% киян підтримали перейменування станції метро "Дружби народів" на честь історичної назви місцевості – «Звіринецька». 24% опитаних були проти.

83% людей підтримали пропозицію перейменувати площу Льва Толстого і відповідну станцію метро на площу Українських Героїв, а вулицю Льва Толстого – на честь Гетьмана Павла Скоропадського. 17% опитаних проти.

Окрім того, 90% опитаних підтримали пропозицію надати проектній станції метрополітену «Проспект Правди» назву «Варшавська». 10% опитаних проголосували проти цього.

Доповнення

Київрада перейменувала понад 40 вулиць, провулків та площ столиці, назви яких повʼязані з росією та Радянським Союзом.

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