Вместо "Льва Толстого" – "Площадь Украинских Героев": киевляне поддержали переименование ряда станций метро
Киев • УНН
КИЕВ. 12 января. УНН. В приложении "Киев Цифровой" завершился опрос о дерусификации и деколонизации названий нескольких улиц и станций метро, который длился с 4 по 11 января. В частности, киевляне проголосовали за переименование станции метро "Льва Толстого" на "Площадь Украинских Героев", передает УНН.
Детали
Так, 76% киевлян поддержали переименование станции метро “Дружбы народов” в честь исторического названия местности — “Зверинецкая”. 24% опрошенных были против.
83% людей поддержали предложение переименовать площадь Льва Толстого и соответствующую станцию метро на площадь Украинских Героев, а улицу Льва Толстого — в честь Гетьмана Павла Скоропадского. 17% опрошенных против.
Кроме того, 90% опрошенных поддержали предложение предоставить проектной станции метрополитена “Проспект Правды” название “Варшавская”. 10% опрошенных проголосовали против этого.
Дополнение
Киевсовет переименовал более 40 улиц, переулков и площадей столицы, названия которых связаны с россией и Советским Союзом.