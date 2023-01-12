Вместо "Льва Толстого" – "Площадь Украинских Героев": киевляне поддержали переименование ряда станций метро

Детали

Так, 76% киевлян поддержали переименование станции метро “Дружбы народов” в честь исторического названия местности — “Зверинецкая”. 24% опрошенных были против.

83% людей поддержали предложение переименовать площадь Льва Толстого и соответствующую станцию метро на площадь Украинских Героев, а улицу Льва Толстого — в честь Гетьмана Павла Скоропадского. 17% опрошенных против.

Кроме того, 90% опрошенных поддержали предложение предоставить проектной станции метрополитена “Проспект Правды” название “Варшавская”. 10% опрошенных проголосовали против этого.

Дополнение

Киевсовет переименовал более 40 улиц, переулков и площадей столицы, названия которых связаны с россией и Советским Союзом.