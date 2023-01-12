13 січня у Києві на два маршрути випустять трамваї — Кличко

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“Із п‘ятниці, 13 січня, відновлюємо рух трамвайних маршрутів Борщагівської лінії швидкісного трамваю: № 1 “вул. Старовокзальна — Михайлівська Борщагівка” та № 3 “вул. Старовокзальна — вул. Сім‘ї Сосніних”, — написав Кличко.

За його словами, маршрут № 1 обслуговуватимуть 10 трамваїв. Маршрут № 3 — чотири одиниці. Орієнтовні інтервали руху будуть 8 та 15 хвилин відповідно.

Автобусні маршрути № 1Т і № 3Т, які працювали, поки не ходили трамваї, припинять рух.

Нагадаємо

З 23 грудня у Києві через дефіцит електроенергії робота наземного електротранспорту столиці — трамваїв та тролейбусів була припинена. На маршрутах наземного електротранспорту курсували автобуси.

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