В Киеве могут ограничить работу метро из-за футбольного матча
Киев • УНН
КИЕВ. 13 сентября. УНН. В воскресенье, 15 сентября, возможны некоторые изменения в работе столичного метрополитена из-за футбольного матча "Динамо" (Киев) - "Десна" (Чернигов), передает УНН со ссылкой на пресс-службу КП "Киевский метрополитен".
"15 сентября в связи с проведением на НСК "Олимпийский" футбольного матча между командами "Динамо" (Киев) и "Десна"(Чернигов), возможны некоторые изменения в работе столичного метрополитена", - говорится в сообщении.
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Как отмечается, после окончания футбольного матча для обеспечения надлежащей перевозки болельщиков возможно ограничение (не закрытие) на вход пассажиров станций "Дворец спорта", "Олимпийская" и "Площадь Льва Толстого".
Напоминаем, в Киеве начинают изымать из продажи карточки метро.