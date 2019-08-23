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У Києві починають вилучати з продажу картки метро

Київ • УНН

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КИЇВ. 23 серпня. УНН. З 25 серпня картка метро не продаватиметься і не поповнюватиметься у касах 10-ти станцій київського метрополітену. Про це повідомляє УНН із посиланням на пресслужбу Київської міської державної адміністрації.

"Місто впроваджує електронний квиток, тому з 25 серпня картка метро не продаватиметься і не поповнюватиметься у касах 10-и станцій метрополітену", - йдеться в повідомленні.

Так, картка метро не продаватиметься і не поповнюватиметься на станціях "Хрещатик" (центральний вихід), "Театральна", "Майдан Незалежності", "Академмістечко" (вихід до магазину NOVUS), "Лісова" (вихід до ТЦ "Даринок"), "Арсенальна", "Теремки" (вихід до ТЦ "Магелан"), "Сирець", "Почайна" (вихід до вул. С.Бандери), "Площа Льва Толстого".

Натомість, у цих касах можна придбати та поповнити Kyiv Smart Card.

Як зазначили у КМДА, раніше записані поїздки можна буде використати, скориставшись безконтактною карткою метро, як зазвичай. Також оплатити проїзд можна е-квитком або жетоном.

"На станції метро "Площа Льва Толстого" також реалізовуватиметься QR-квиток", - уточнили у КМДА.

Як повідомляв УНН, повністю жетон буде поступово виведено з обігу до 30 жовтня 2019 року.

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