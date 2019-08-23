В Киеве начинают изымать из продажи карточки метро
Киев • УНН
КИЕВ. 23 августа. УНН. С 25 августа карта метро не будет продаваться и не будет пополняться в кассах 10-ти станций киевского метрополитена. Об этом сообщает УНН со ссылкой на пресс-службу Киевской городской государственной администрации.
"Город внедряет электронный билет, поэтому с 25 августа карта метро не будет продаваться и не будет пополняться в кассах 10-и станций метрополитена", - говорится в сообщении.
Так, карта метро не будет продаваться и не будет пополняться на станциях "Крещатик" (центральный выход), "Театральная", "Площадь Независимости", "Академгородок" (выход к магазину NOVUS), "Лесная" (выход к ТЦ "Дарынок"), "Арсенальная", "Теремки" (выход к ТЦ "Магелан"), "Сырец", "Почайна" (выход к ул. С. Бандеры), "Площадь Льва Толстого".
Вместе с тем, в этих кассах можно приобрести и пополнить Kyiv Smart Card.
Как отметили в КГГА, ранее записанные поездки можно будет использовать, воспользовавшись бесконтактной карточкой метро, как обычно. Оплатить проезд можно е-билетом или жетоном.
"На станции метро "Площадь Льва Толстого" также будет реализовываться QR-билет", - уточнили в КГГА.
Как сообщал УНН, полностью жетон будет постепенно выведен из обращения до 30 октября 2019 года.