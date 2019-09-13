У Києві можуть обмежити роботу метро через футбольний матч
Київ • УНН
КИЇВ. 13 вересня. УНН. У неділю, 15 вересня, можливі деякі зміни у роботі столичного метрополітену через футбольний матч "Динамо" (Київ) – "Десна" (Чернігів), передає УНН із посиланням на пресслужбу КП "Київський метрополітен".
"15 вересня у зв’язку з проведенням на НСК "Олімпійський" футбольного матчу між командами "Динамо" (Київ) та "Десна" (Чернігів), можливі деякі зміни у роботі столичного метрополітену", - йдеться в повідомленні.
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Як зазначається, після закінчення футбольного матчу для забезпечення належного перевезення вболівальників можливе обмеження (не закриття) на вхід пасажирів станцій "Палац спорту", "Олімпійська" і "Площа Льва Толстого".
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