В Киеве парень шантажировал семью полицейских
Киев • УНН
КИЕВ. 7 февраля. УНН. В Киеве 25-летний местный житель шантажировал семью полицейских. Злоумышленника задержали правоохранители. Об этом сообщает УНН со ссылкой на Департамент внутренней безопасности Нацполиции.
“Житель столицы пытался реализовать аферу с шантажом семьи работника полиции. Мошенник придумал „легенду“, связанную якобы с тайной личной жизни полицейского и стал посылать смс-сообщения родным полицейского. За неразглашение этой ”тайны“ пожелал 7000 долларов”, — говорится в сообщении.
В пресс-службе сообщили, что в конце 2018 года к ним обратился полицейский, который рассказал, что его жену (тоже сотрудницу полиции) шантажируют через СМС. На мобильный телефон женщины неизвестный посылал сообщение, что владеет фактами о личной жизни супругов, разглашение которых негативно ударит по репутации семьи. За сохранении тайны шантажист требовал наличные.
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Оперативники ГВБ установили, что отправитель сообщений — 25-летний житель Киева, уроженец города Луцк, Волынской области, в прошлом неоднократно судимый.
Вскоре злоумышленник назначил встречу женщине для получения “откупных” и даже принес заблаговременно написанную расписку. После получения средств афериста задержали.
Ему объявлено подозрение по ч.2 ст.189 (вымогательство) УК Украины, с последующей переквалификацией. Подано ходатайство в суд об избрании меры пресечения.
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