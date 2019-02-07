У Дніпрі викрали чоловіка і під тортурами вимагали 4 млн грн

"У ході спільної спецоперації 6 лютого правоохоронці затримали 5 членів угрупування, які під тортурами вимагали у чоловіка 4 млн гривень. Операцію із затримання підозрюваних провели співробітники управління стратегічних розслідувань, прокуратури із залученням спецпідрозділу "КОРД", - йдеться в повідомленні.

За даними поліції, чоловіка викрали 28 січня в районі вул. Батумської у Дніпрі. Протягом доби його тримали у підвалі, при цьому жорстоко катували та погрожували вбивством. Під тортурами чоловік видав банківські картки з пін-кодами, ключі від квартири та у нотаріуса передав права власності на автомобіль. Потім викрадачі шантажем змусили батьків потерпілого віддати 30 тисяч гривень та вимагали ще 60 тисяч доларів. У цей час потерпілий скористався можливістю та втік від охоронця.

"Поліцейські затримали всіх п’ятьох членів злочинної групи. Під час обшуків у них вилучили цінні речі, викрадені у потерпілого, а також пістолет та автомобілі, які використовувалися при вчиненні злочину", - додали в поліції.

За цим фактом відкриті кримінальні провадження за ч. 3 ст. 186 (грабіж), ч. 2 ст. 146 (незаконне позбавлення волі або викрадення людини), та ч. 4 ст. 189 (вимагання).

Крім того, організатора групи та одного з активних учасників катування затримали в порядку ст. 208 КПК України. Роль та ступінь вини інших членів злочинної групи встановлюється, зазначили у ГУНП.

Нагадаємо, у Київській області чоловік катував жінку, щоб вибити зізнання у подружній зраді.