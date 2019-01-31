Чоловік на Київщині годинами катував жінку, щоб вибити зізнання у зраді
Київ • УНН
КИЇВ. 31 січня. УНН. У Білій Церкві в новорічну ніч чоловік катував жінку, щоб вибити зізнання у подружній зраді. Про це повідомляє УНН з посиланням на відділ комунікації поліції у Київській області.
“Більше 5-ти годин чоловік знущався над жінкою. Бив руками і ногами, металевим гаком по різним частинам тіла, вибиваючи у бідолашної зізнання у зраді. Він тільки дозволив для неї по телефону прозвітувати диспетчеру про роботу котельні, а потім приставив ніж до горла, погрожуючи вбивством. Коли насильник втомився катувати бідолашну, пішов у невідомому напрямку”, — йдеться у повідомленні.
Медичну допомогу та поліцію викликав працівник котельні, який прийшов на чергову зміну.
За даними поліції, медики діагностували у жінки перелом руки, розрив барабанної перетинки, множинні садна та синці. Тільки кілька днів тому потерпілу виписали з лікарні, де вона провела майже місяць.
Поліція затримала насильника у місті Полтава, де він переховувався у родичів. Ним виявився 52-річний чоловік, який проживав у Білій Церкві тимчасово.
Наразі зловмиснику оголошено підозру за ст. 122 (умисне середньої тяжкості тілесне ушкодження), за ст. 127 (катування) та за ст. 129 (погроза вбивством) КК України. Суд обрав для нього міру запобіжного заходу у вигляді тримання під вартою. Чоловікові загрожує позбавлення волі до трьох років.
Нагадаємо, у Вінницькій області катували шестирічного хлопчика.