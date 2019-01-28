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У Вінницькій області катували шестирічного хлопчика (виправлено)

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КИЇВ. 28 січня. УНН. У Вінницькій області катували 6-річного хлопчика, дитина потрапила до лікарні з закритою черепно-мозковою травмою та гематомами голови. Про це повідомляє УНН з посиланням на відділ комунікації обласного управління поліції.

Так, 26 січня до поліції надійшло повідомлення з козятинської лікарні про те, що до них з закритою черепно-мозковою травмою та гематомами голови доставили 6-річного жителя села Велике. До лікарні хлопчика привіз батько.

"Характер ушкоджень, отриманих хлопчиком, свідчить про те, що він постраждав від насильницьких дій дорослих. Дитина проживає з рідним батьком та його співмешканкою", - йдеться в повідомленні.

Поліція встановлює обставини отримання тілесних ушкоджень дитиною.

"Одна з версій слідства – побиття хлопчика батьком", - повідомили у ГУНП.

Слідство розпочало кримінальне провадження за ч.1 ст. 127 ККУ - це катування.

"За вчинення такого правопорушення передбачено до 5 років позбавлення волі. Наразі вирішується питання про оголошення підозри батькові дитини та обрання йому міри запобіжного заходу", - додали у Нацполіції.

Нагадаємо, жінка катувала свого прийомного сина.

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