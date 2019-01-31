Мужчина Киевской области часами пытал женщину, чтобы выбить признание в измене
Киев • УНН
КИЕВ. 31 января. УНН. В Белой Церкви в новогоднюю ночь муж пытал жену, чтобы выбить признание в супружеской измене. Об этом сообщает УНН со ссылкой на отдел коммуникации полиции в Киевской области.
"Более 5-ти часов мужчина издевался над женщиной. Бил руками и ногами, металлическим крюком по различным частям тела, выбивая признание в измене. Он только позволил ей по телефону отчитаться диспетчеру о работе котельной, а затем приставил нож к горлу, угрожая убийством. Когда насильник устал пытать несчастную, ушел в неизвестном направлении", - говорится в сообщении.
Медицинскую помощь и полицию вызвал работник котельной, который пришел на следующую смену.
По данным полиции, медики диагностировали у женщины перелом руки, разрыв барабанной перепонки, множественные ссадины и синяки. Только несколько дней назад потерпевшую выписали из больницы, где она провела почти месяц.
Полиция задержала насильника в городе Полтава, где он скрывался у родственников. Им оказался 52-летний мужчина, который проживал в Белой Церкви временно.
Сейчас злоумышленнику объявлено подозрение по ст. 122 (умышленное средней тяжести телесное повреждение), по ст. 127 (пытки) и по ст. 129 (угроза убийством) УК Украины. Суд избрал для него меру пресечения в виде содержания под стражей. Мужчине грозит лишение свободы до трех лет.
Напомним, в Винницкой области пытали шестилетнего мальчика.