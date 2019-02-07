На Хмельниччині затримали банду “телефонних” шахраїв

Встановлено, що троє чоловіків та дві дівчини віком 20-25 років їздили по Україні та за шахрайською схемою “ваш син у поліції” виманювали у людей похилого віку кошти.

Наприклад, 92-річна хмельничанка віддала шахраям 15 тисяч гривень. Як розповідає потерпіла, до неї на стаціонарний телефон зателефонував незнайомець та, представившись її сином, сказав, що потрапив у ДТП і йому терміново потрібні гроші. Потім прийшов чоловік, який представився товаришем сина, і забрав гроші.

Інший 81-річний мешканець обласного центру, почувши у слухавку, що син потрапив до відділу поліції і йому загрожує кримінальна відповідальність, віддав зловмисникам 10 тисяч гривень.

Як правило, один з представників злочинної групи телефонував до пенсіонерів, а хтось інших під виглядом товариша чи знайомого родича, який потрапив у біду, приходив до стареньких додому і забирав гроші.

За фактами вчинених злочинів відкрите кримінальне провадження за ч. 1 ст. 190 Кримінального кодексу України (шахрайство). Проводиться розслідування.

Працівники поліції також встановлюють причетність підозрюваних осіб до схожих правопорушень в інших регіонах України, тому звертаються до усіх, хто потрапив в аналогічну ситуацію з проханням звернутися до найближчого відділку поліції і повідомити про це.

Нагадаємо, група шахраїв, представляючись поліцейськими, дзвонили громадянам і казали, що їхні рідні скоїли правопорушення. Аферисти запевняли: щоб їх не посадили за ґрати, потрібно передати гроші. Таким чином вдалося видурити 2,7 мільйони гривень.