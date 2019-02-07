В Хмельницкой области задержали банду "телефонных" мошенников
Киев • УНН
КИЕВ. 7 февраля. УНН. Работники криминальной полиции Хмельницкой задержали пятерых жителей Сумской области, подозреваемых в совершении мошенничеств, связанных с обманом по телефону. Об этом сообщает УНН со ссылкой на Управление полиции Хмельницкой области.
Установлено, что трое мужчин и две девушки в возрасте 20-25 лет ездили по Украине и по мошеннической схеме "ваш сын в полиции" выманивали у людей пожилого возраста средства.
Например, 92-летняя хмельничанка отдала мошенникам 15 тыс. гривен. Как рассказывает потерпевшая, к ней на стационарный телефон позвонил незнакомец и, представившись ее сыном, сказал, что попал в ДТП и ему срочно нужны деньги. Затем пришел человек, представившийся другом сына, и забрал деньги.
Другой 81-летний житель областного центра, услышав в трубку, что сын попал в отдел полиции и ему грозит уголовная ответственность, отдал злоумышленникам 10 тыс. гривен.
Как правило, один из представителей преступной группы звонил пенсионерам, а кто-то другой под видом друга или знакомого родственника, попавшего в беду, приходил к старикам домой и забирал деньги.
По фактам совершенных преступлений открытое уголовное производство по ч. 1 ст. 190 Уголовного кодекса Украины (мошенничество). Проводится расследование.
Работники полиции также устанавливают причастность подозреваемых к подобным правонарушениям в других регионах Украины, поэтому обращаются ко всем, кто попал в аналогичную ситуацию с просьбой обратиться в ближайшее отделение полиции и сообщить об этом.
Напомним, группа мошенников, представляясь полицейским, звонили гражданам и говорили, что их родные совершивших правонарушения. Аферисты уверяли: чтобы их посадили за решетку, нужно передать деньги. Таким образом удалось выманить 2,7 миллиона гривен.