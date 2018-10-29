Банда телефонних аферистів видурила у жителів України понад 2 млн гривень

Так, правоохоронці встановили 23 факти, під час яких шахраї видурили у потерпілих кілька мільонів гривень. Цього року у вересні оперативники Тернопільського управління Департаменту внутрішньої безпеки НПУ отримали інформацію про те, що на території області під виглядом співробітників поліції діє група аферистів. З'ясувалося, що до протиправної діяльності причетні 43-річний житель Кіровоградської області, 24-річна мешканка Харкова. Їх дії координували поки що невстановлені особи з території "ЛНР". Саме з місць позбавлення волі, розташованих у Луганську, надходили телефонні дзвінки до Вінницької, Волинської, Миколаївської, Хмельницької, Чернігівської та Черкаської областей.

"Особи, які телефонували, представлялися співробітниками поліції і повідомляли, що родичі абонентів скоїли кримінальне правопорушення, в переважній більшості – ДТП, і тепер їм загрожує позбавлення волі. Але питання можна вирішити без потрапляння до в'язниці, для цього треба у встановленому місці передати кошти поліцейським, які приїдуть на зустріч. Таким чином шахраям вдавалося виманити у потерпілих від 10 тисяч гривень до 20 тисяч доларів США", – зазначили в департаменті.

У домовлене місце зловмисники приїжджали у цивільному одязі, у якості "слідчих поліції", забирали гроші та обіцяли, що проблему буде залагоджено позитивно. Отримані шахрайським чином кошти харківчанка переводила на картки усіх учасників схеми.

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А потерпілі, замість того, щоб зв'язатися зі своїми родичами та перевірити інформацію, виконували вказівки шахраїв. За підрахунками правоохоронців, таким чином банда видурила у своїх жертв на 2,7 мільйони гривень.

"У результаті спільних заходів оперативників внутрішньої безпеки НПУ, ГУНП у Тернопільській, Миколаївській та Харківській областях було затримано двох учасників ОЗГ, які безпосередньо орудували на території України та одержували гроші від жертв афери. Судом їм вже обрано запобіжний захід у вигляді арешту з правом внесення застави у розмірі 500 тисяч гривень за кожного", – додали в поліції.

Нині тривають слідчі дії для притягнення до відповідальності організатора шахрайської схеми та інших причетних.

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Нагадаємо, у Тернополі аферистка видавала себе за похресницю ясновидиці Ванги та закликала людей приносити їй цінні речі, щоб відмолити.