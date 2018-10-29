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Банда телефонных аферистов выманила у жителей Украины более 2 млн гривен

Киев  •  УНН

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КИЕВ. 29 октября. УНН. Группа мошенников, представляясь полицейским, звонили гражданам и говорили, что их родные совершивших правонарушения. Аферисты уверяли: чтобы их не посадили за решетку, нужно передать деньги. Таким образом удалось выманить 2,7 миллиона гривен. Об этом сообщает УНН со ссылкой на пресс-службу Департамента внутренней безопасности Нацполиции Украины.

Так, правоохранители установили 23 факта, при которых мошенники выманили у пострадавших несколько миллионов гривен. В этом году в сентябре оперативники Тернопольского управления Департамента внутренней безопасности НПУ получили информацию о том, что на территории области под видом сотрудников полиции действует группа аферистов. Выяснилось, что к противоправной деятельности причастны 43-летний житель Кировоградской области, 24-летняя жительница Харькова. Их действия координировали пока неустановленные лица с территории "ЛНР". Именно из мест лишения свободы, расположенных в Луганске, поступали телефонные звонки в Винницкую, Волынскую, Николаевскую, Хмельницкую, Черниговскую и Черкасскую области.

"Лица, которые звонили, представлялись сотрудниками полиции и сообщали, что родственники абонентов совершили уголовное преступление, в подавляющем большинстве – ДТП, и теперь им грозит лишение свободы. Но вопрос можно решить без попадания в тюрьму, для этого надо в установленном месте передать средства полицейским, которые приедут на встречу. Таким образом мошенникам удавалось выманить у пострадавших от 10 тысяч гривен до 20 тысяч долларов США", – отметили в департаменте.

В условленное место злоумышленники приезжали в гражданской одежде, в качестве "следователь полиции", забирали деньги и обещали, что проблема будет улажена положительно. Полученные мошенническим образом средства харьковчанка переводила на карточки всех участников схемы.

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А пострадавшие, вместо того, чтобы связаться со своими родственниками и проверить информацию, выполняли указания мошенников. По подсчетам правоохранителей, таким образом банда выманила у своих жертв на 2,7 миллиона гривен.

"В результате совместных мероприятий оперативников внутренней безопасности НПУ, ГУНП в Тернопольской, Николаевской и Харьковской областях были задержаны двое участников ОПГ, которые непосредственно орудовали на территории Украины и получали деньги от жертв аферы. Судом им уже избрана мера пресечения в виде ареста с правом внесения залога в размере 500 тысяч гривен за каждого", – добавили в полиции.

Сейчас проводятся следственные действия для привлечения к ответственности организатора мошеннической схемы и других причастных.

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Напомним, в Тернополе аферистка выдавала себя за крестницу ясновидящей Ванги и призвала людей приносить ей ценные вещи, чтобы отмолить.

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