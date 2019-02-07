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У Києві молодик шантажував родину поліцейських

У Києві молодик шантажував родину поліцейських

Київ • УНН

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КИЇВ. 7 лютого. УНН. У Києві 25-річний місцевий мешканець шантажував родину поліцейських. Зловмисника затримали правоохоронці. Про це повідомляє УНН з посиланням на Департамент внутрішньої безпеки Нацполіції.

"Мешканець столиці намагався реалізувати аферу з шантажем родини працівника поліції. Шахрай вигадав "легенду", пов’язану, начебто, з таємницею особистого життя поліцейського і почав надсилати смс-повідомлення рідним правоохоронця. За нерозголошення цієї "таємниці" забажав 7 тисяч доларів", - йдеться у повідомленні.

У прес-службі повідомили, що наприкінці 2018 року до них звернувся поліцейський, який розповів, що його дружину (теж співробітницю поліції) шантажують через СМС. На мобільний телефон жінки невідомий надсилав повідомлення, що володіє фактами про особисте життя подружжя, розголошення яких негативно вдарить по репутації сім’ї. За збереження таємниці шантажист вимагав готівку.

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Оперативники ДВБ встановили, що відправник повідомлень - 25-річний мешканець Києва, уродженець міста Луцьк, Волинської області, в минулому неодноразово судимий.

Невдовзі зловмисник призначив зустріч жінці для одержання "відкупних" та навіть приніс завчасно написану розписку. Після отримання коштів афериста затримали.

Йому оголошено підозру за ч.2 ст.189 (Вимагання) КК України, з подальшою перекваліфікацією. Подано клопотання до суду про обрання запобіжного заходу.

Як повідомляв УНН, у Дніпрі викрали чоловіка і під тортурами вимагали 4 млн грн.

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