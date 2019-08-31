В Киеве масштабный пожар в новостройке: горел утеплитель
Киев • УНН
КИЕВ. 31 августа. УНН. В Киеве сегодня, 31 августа, произошел пожар в новостройке, горел утеплитель. Об этом корреспонденту УНН сообщила руководитель прессслужбы ГУ ГСЧС в Киеве Светлана Водолага.
Водолага отметила, что сообщение о пожаре поступило около 12:30.
"В новостройке по Бережанской, 15 горела обшивка, утеплитель на площади 200 кв. м. В настоящее время пожар ликвидирован", - сказала Водолага.
По ее словам, причина пожара устанавливается.
"Но, по предварительной информации, это неосторожное обращение с огнем", - добавила Водолага.
Напомним, в Дарницком районе Киева горел металлический складской ангар.
Как сообщал УНН, в столице произошел пожар на полигоне твердых бытовых отходов.