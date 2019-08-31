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У Києві масштабна пожежа у новобудові: горів утеплювач

У Києві масштабна пожежа у новобудові: горів утеплювач

Київ • УНН

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КИЇВ. 31 серпня. УНН. У Києві сьогодні, 31 серпня, сталася пожежа в новобудові, горів утеплювач. Про це кореспонденту УНН повідомила керівник пресслужби ГУ ДСНС у Києві Світлана Водолага.

Водолага зазначила, що повідомлення про пожежу надійшло близько 12:30.

"У новобудові по Бережанській, 15 горіла обшивка, утеплювач на площі 200 кв. м. Наразі пожежу ліквідували", - сказала Водолага.

За її словами, причина пожежі встановлюється.

"Але, за попередньою інформацією, це необережне поводження з вогнем", - додала Водолага.

Нагадаємо, у Дарницькому районі Києва горів металевий складський ангар.

Як повідомляв УНН, у столиці сталася пожежа на полігоні твердих побутових відходів.

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