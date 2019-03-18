В Киеве иномарка влетела в столб и сгорела
Киев • УНН
КИЕВ. 18 марта. УНН. Сегодня в Шевченковском районе Киева водитель иномарки врезался в столб, в результате чего автомобиль загорелся. Об этом сообщает пресс-служба ДСНС, передает УНН.
"Сегодня, в 5:41 в оперативно-координационный центр Главного управления ДСНС Украины в г. Киеве поступило сообщение о пожаре в автомобиле на ул. Жилянской, 107, что в Шевченковском районе столицы", - говорится в сообщении.
Оказалось, что водитель автомобиля Renault, допустил столкновение с электроопорой, в результате чего и произошло возгорание в автомобиле. В 6:06 оно было ликвидировано.
Водителя с травмами головы и переломом правой ноги госпитализировали в больницу.
В результате пожара автомобиль сгорел полностью.
Причина и обстоятельства возникновения происшествия выясняются.
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