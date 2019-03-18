У Києві іномарка влетіла у стовп і згоріла
Київ • УНН
КИЇВ. 18 березня. УНН. Сьогодні у Шевченківському районі Києва водій іномарки врізався у стовп, внаслідок чого автівка загорілася. Про це повідомляє прес-служба ДСНС, передає УНН.
"Сьогодні, о 05:41 до оперативно-координаційного центру Головного управління ДСНС України у м. Києві надійшло повідомлення про пожежу в автомобілі на вул. Жилянській, 107, що у Шевченківському районі столиці", - йдеться у повідомленні.
Виявилося, що водій автомобіля Renault, допустив зіткнення з електроопорою, внаслідок чого і сталося загоряння в автомобілі. О 06:06 займання було ліквідовано.
Водія з травмами голови та переломом правої ноги госпіталізували до лікарні.
Внаслідок пожежі автомобіль згорів повністю.
Причина та обставини виникнення події з’ясовуються.
Раніше УНН повідомляв, що у Києві горіла друкарня.