В Киеве мужчина убил двух женщин и выбросился из окна
Киев • УНН
КИЕВ. 2 декабря. УНН. Трагедия произошла на улице Васильковской: парень нанес многочисленные раны двум женщинам, а потом выбросился из окна квартиры. Об этом сообщает УНН со ссылкой на пресс-службу ГУНП м. Киева.
Правоохранители прибыли на вызов о падении человека из окна многоэтажки. В квартире на шестом этаже, где было открыто окно, полицейские обнаружили тела двух женщин с многочисленными резаными ранениями.
Как рассказал заместитель начальника следственного отдела Голосеевского управления полиции Сергей Сторожук, при осмотре места подий полицейские обнаружили в многоэтажке открытое окно, с которого, вероятно, упал человек.
Опросив жителей дома, полицейские установили личность погибшего. Им оказался 24-летний мужчина, который проживал вместе с матерью в одной из квартир и имел проблемы с психическим здоровьем.
Соседи также сообщили номер телефона женщины. Подойдя к квартире, правоохранители неоднократно звонили на указанный номер и звук телефона было слышно, однако дверь никто не открывал. Поэтому на место происшествия прибыли специалисты для принудительного открытия дверей.
ЧИТАЙТЕ ТАКЖЕ: Серийный убийца и автовор получил пожизненное
Осмотрев помещения, на кухне полицейские обнаружили тела двух женщин с многочисленными резаными ранениями. Выяснилось, что одна из женщин - 53-летняя мать погибшего. Лицо другой женщины устанавливается.
Проведя обыск квартиры, правоохранители обнаружили и изъяли вещественные доказательства, в том числе два ножа и топор со следами крови.
"По факту происшествия следственным отделом Голосеевского управления полиции начато уголовное производство по части второй статьи 115 (умышленное убийство) Уголовного кодекса Украины", - добавил Сергей Сторожук.
ЧИТАЙТЕ ТАКЖЕ: Кто убил Катю Гандзюк: общественность должна узнать имя заказчика
Кроме того, расследуется уголовное производство по ч. 1 ст. 115 (умышленное убийство) Уголовного кодекса Украины с дополнительной правовой квалификацией - самоубийство. Правоохранители устанавливают мотивы убийства женщин.
Напомним, 26 октября в Житомирской области задержали двух мужчин, которые подсыпали снотворное и утопили водителя.