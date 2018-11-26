Серійний вбивця і автокрадій отримав довічне

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КИЇВ. 26 листопада. УНН. У Києві засуджено серійного вбивцю до довічного позбавлення волі. Про це повідомила прес-служба прокуратури м.Києва, передає УНН. 

“За принципової позиції прокуратури міста Києва до довічного позбавлення волі засуджено 30-річного чоловіка, який на території столиці вбив двох людей з вогнепальної зброї та намагався позбавити життя ще одну людину”, — йдеться у повідомленні.

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У жовтні 2014 року жертвами обвинуваченого стали двоє киян, які розмістили на інтернет-сайтах інформацію про надання послуг з автоперевезення. Для того, щоб заволодіти транспортними засобами потерпілих, вбивця домовлявся з ними про зустріч у безлюдних місцях в нічний час. Підозрюваний вбивав своїх жертв пострілами у голову. Їхні тіла чоловік спочатку ховав у гаражі, а потім перевозив у лісосмугу під Києвом та закопував. Автівки жертв зловмисник переганяв до м. Миколаїв, де збував на розборку.

Правоохоронцям вдалося вийти на слід зловмисника, коли він готував чергове вбивство. Підставою, що спонукали злочинця до вчинення ще одного злочину стали ревнощі, а потерпілим виявився чоловік його коханки. Як виявилося згодом, це вже була друга спроба зловмисника позбавити життя суперника. Під час затримання у підозрюваного вилучили знаряддя злочину — пістолет з глушником та набоями.

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Суд присяжних Солом’янського районного суду міста Києва підтримав позицію прокурора столичної прокуратури, визнав обвинуваченого винним в інкримінованих злочинах та засудив до максимального покарання, передбаченого Кримінальним кодексом України — до довічного позбавлення волі.

Крім того, судом задоволено цивільні позови потерпілих про стягнення з обвинуваченого майже півмільйона гривень заподіяної шкоди.

Нагадаємо, 26 жовтня на Житомирщині затримали двох чоловіків, які підсипали снодійне і втопили водія.

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