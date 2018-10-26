На Житомирщині затримали двох чоловіків, які підсипали снодійне і втопили водія

ukru
Ексклюзив
15:27 • 29408 перегляди

У Києві на дівчину впав інформаційний щит: правоохоронці встановлюють обставини інциденту

Ексклюзив
12:16 • 62599 перегляди

Через кібератаку на "Укрзалізницю" на столичному вокзалі утворились великі черги - фото

11:58 • 117166 перегляди

Магнітні бурі у квітні 2025: коли очікувати

11:26 • 102943 перегляди

Зеленський схвалив створення Вищого адміністративного суду: що зміниться

Ексклюзив
11:21 • 95020 перегляди

Кібератака на "Укрзалізницю": експерт розповів про проблеми із кібербезпекою

Ексклюзив
24 березня, 11:09 • 109573 перегляди

Фармацевтика на війні: "Лікарі без кордонів" розповіли, чи є шанс на доступність ліків біля фронту

Ексклюзив
24 березня, 11:02 • 126896 перегляди

Юлія Ярмоленко: "Статеве виховання починається з народження"

Ексклюзив
24 березня, 09:46 • 74243 перегляди

Депресія: психологиня розповіла, як розпізнати, лікувати та впоратися зі стресом

24 березня, 08:52 • 82428 перегляди

Зеленський підписав закон про підвищення акцизу на тютюнові вироби

Ексклюзив
24 березня, 07:02 • 163391 перегляди

Тиждень змін: сонячне затемнення і крок у нову епоху

Рубрики
Головна
Головна
Політика
Політика
Війна
Війна
Економіка
Економіка
Суспільство
Суспільство
Кримінал та НП
Кримінал та НП
Наші за кордоном
Наші за кордоном
Новини Світу
Новини Світу
Київ
Київ
Київщина
Київщина
Здоров'я
Здоров'я
Технології
Технології
Спорт
Спорт
Культура
Культура
Лайфхак
Лайфхак
УНН Lite
УНН Lite
Новини Бізнесу
Новини Бізнесу
Публікації
Ексклюзиви
Меню
Теги
Автори
Про агентство
Контакти
Реклама
Архів

Інформаційне агентство «Українські Національні Новини».

Всі права захищені. © 2007 — 2024

+9°
4.9 м/с
69 %
752 мм
Невеликий дощ, очікується, що дощ триватиме протягом наступних 2 годин
Популярнi новини
ГУР: росіяни викрали щонайменше 164 артефакти з окупованого Криму

ГУР: росіяни викрали щонайменше 164 артефакти з окупованого Криму

24 березня, 09:50 • 62794 перегляди
Коаліція дронів виділила €20 млн на розвідувальні дрони для України

Коаліція дронів виділила €20 млн на розвідувальні дрони для України

24 березня, 10:32 • 112277 перегляди
Румунія та Болгарія стурбовані переговорами США та росії щодо Чорного моря - FT

Румунія та Болгарія стурбовані переговорами США та росії щодо Чорного моря - FT

24 березня, 10:58 • 88978 перегляди
90% запущених рф дронів збиваються - Повітряні сили

90% запущених рф дронів збиваються - Повітряні сили

24 березня, 10:59 • 69263 перегляди
В ОП підтвердили, що делегація України залишається в Саудівській Аравії для консультацій з США

В ОП підтвердили, що делегація України залишається в Саудівській Аравії для консультацій з США

11:33 • 67391 перегляди
Публікації
Магнітні бурі у квітні 2025: коли очікувати

Магнітні бурі у квітні 2025: коли очікувати

11:58 • 117160 перегляди
Юлія Ярмоленко: "Статеве виховання починається з народження"

Юлія Ярмоленко: "Статеве виховання починається з народження"
Ексклюзив

24 березня, 11:02 • 126893 перегляди
Тиждень змін: сонячне затемнення і крок у нову епоху

Тиждень змін: сонячне затемнення і крок у нову епоху
Ексклюзив

24 березня, 07:02 • 163387 перегляди
Голова АРМА “публічно бреше” про доходи агентства – Радіна звертається до ОГП, Дума виправдовується

Голова АРМА “публічно бреше” про доходи агентства – Радіна звертається до ОГП, Дума виправдовується

21 березня, 17:51 • 507811 перегляди
Через закриття найзавантаженішого аеропорту Європи десятки авіакомпаній скасували рейси

Через закриття найзавантаженішого аеропорту Європи десятки авіакомпаній скасували рейси

21 березня, 08:36 • 587544 перегляди
Реклама
Актуальнi люди
Актуальні місця
Реклама
УНН Lite
Лорен Санчес загадково натякнула на весілля з засновником Amazon Джеффом Безосом

Лорен Санчес загадково натякнула на весілля з засновником Amazon Джеффом Безосом

16:15 • 5137 перегляди
Роберт Дауні-молодший у ролі зловісного Доктора Дума – як створювалася концепція

Роберт Дауні-молодший у ролі зловісного Доктора Дума – як створювалася концепція

15:51 • 7973 перегляди
Дженніфер Еністон і Педро Паскаль викликали чутки про роман тригодинною вечерею

Дженніфер Еністон і Педро Паскаль викликали чутки про роман тригодинною вечерею

14:21 • 20764 перегляди
Тайгер Вудс та Ванесса Трамп підтвердили свій роман у соцмережах: "кохання витає в повітрі"

Тайгер Вудс та Ванесса Трамп підтвердили свій роман у соцмережах: "кохання витає в повітрі"

24 березня, 10:22 • 53086 перегляди
Нешанобливий пост Джастіна Бібера підігрів чутки про проблеми в шлюбі з Гейлі

Нешанобливий пост Джастіна Бібера підігрів чутки про проблеми в шлюбі з Гейлі

24 березня, 08:17 • 57128 перегляди
Актуальне
На Житомирщині затримали двох чоловіків, які підсипали снодійне і втопили водія

На Житомирщині затримали двох чоловіків, які підсипали снодійне і втопили водія

Київ • УНН

 • 18109 перегляди

КИЇВ. 26 жовтня. УНН. Житомирські поліцейські розкрили резонансне вбивство хмельничанина. Про це повідомив відділ комунікацій поліції Житомирської області, передає УНН.

“Це двоє 29-річних чоловіків, колишні бійці добровольчого батальйону, один — житомирянин, інший — житель Одещини. Обидва раніше судимі. Також один з них є підозрюваним у вчиненні розбійного нападу в м.Одеса. У червні поточного року під тиском громадськості та за втручання народних обранців суд ухвалив рішення про зміну йому запобіжного заходу з тримання під вартою на непов’язану з позбавленням волі. Нині ж ми маємо обґрунтовані відомості про причетність молодика не лише до резонансного вбивства на Житомирщині, а й до інших тяжких злочинів, що були вчинені ним упродовж цих кількох місяців”, — повідомив начальник поліції Житомирської області В’ячеслав Печененко.

ЧИТАЙТЕТ ТАКОЖ: Групу клофелінщиків судитимуть за вбивство іноземця у Києві

25 вересня у водоймі Коростишівського району було виявлено тіло невідомого чоловіка зі зв’язаними руками та ногами. За висновками судово-медичної експертизи, смерть настала унаслідок утоплення. Уже наступного дня поліцейські встановили особу загиблого — 34-річного жителя селища Винківців Хмельницької області. Чоловік з 22 вересня вважався безвісно зниклим і розшукувався рідними та поліцією.

Від родичів загиблого стало відомо, що він кілька днів тому поїхав купувати автомобіль на Миколаївщину. Востаннє він виходив на зв’язок 21 вересня, повідомивши про випадкових попутників, яких підібрав дорогою додому.

У ході досудового розслідування вбивства хмельничанина слідчі встановили, що підозрювані підсіли в автомобіль потерпілого у якості пасажирів на виїзді з Миколаєва під приводом поїздки до Житомира.

ЧИТАЙТЕ ТАКОЖ: Суд в Білорусі засудив до смертної кари двох злочинців

Дорогою під час зупинки на автозаправці попутники за допомогою сильнодіючого медичного препарату нейтралізували водія. У непритомному стані його довезли до околиці м. Коростишева і, зв’язавши йому кінцівки підручними засобами, кинули чоловіка у кар’єр. Самі ж поїхали з місця вчинення злочину на автомобілі загиблого. Згодом машину продали, а виручені кошти витрачали на свій розсуд. Нині тривають заходи поліції щодо встановлення місця знаходження транспортного засобу.

25 жовтня обом затриманим у порядку ст. 208 (Затримання уповноваженою службовою особою) Кримінального процесуального кодексу України оголошено про підозру у вчиненні злочину, передбаченого п.п. 6 (Вчинене з корисливих мотивів), 12 (Вчинене за попередньою змовою групою осіб), ч. 2 ст. 115 (Умисне вбивство) Кримінального кодексу України.

Вирішується питання про обрання затриманим запобіжного заходу у вигляді тримання під вартою без права внесення застави.

ЧИТАЙТЕ ТАКОЖ: Поліція Харкова розкрила вбивство колишнього працівника міліції

За чинним законодавством обом чоловікам може загрожувати позбавлення волі до 15 років або довічне ув’язнення.

Нагадаємо, 9 жовтня на околиці села Бондарців Житомирської області знайшли прикидане будівельним сміттям тіло 20-річної дівчини, яка вийшла з дому 2 серпня і не повернулася. Пізніше поліція затримала підозрюваного у вбивстві і назвала мотив злочину.

Українські Національні Новини

Українські Національні Новини

Кримінал та НП

Звернутися з питань розміщення реклами

Tesla
$273.80
Brent
$72.38
Bitcoin
$88,049.20
S&P 500
$5,754.30
Газ TTF
$42.60
Золото
$3,043.76
Ethereum
$2,079.10