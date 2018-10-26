На Житомирщині затримали двох чоловіків, які підсипали снодійне і втопили водія

“Це двоє 29-річних чоловіків, колишні бійці добровольчого батальйону, один — житомирянин, інший — житель Одещини. Обидва раніше судимі. Також один з них є підозрюваним у вчиненні розбійного нападу в м.Одеса. У червні поточного року під тиском громадськості та за втручання народних обранців суд ухвалив рішення про зміну йому запобіжного заходу з тримання під вартою на непов’язану з позбавленням волі. Нині ж ми маємо обґрунтовані відомості про причетність молодика не лише до резонансного вбивства на Житомирщині, а й до інших тяжких злочинів, що були вчинені ним упродовж цих кількох місяців”, — повідомив начальник поліції Житомирської області В’ячеслав Печененко.

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25 вересня у водоймі Коростишівського району було виявлено тіло невідомого чоловіка зі зв’язаними руками та ногами. За висновками судово-медичної експертизи, смерть настала унаслідок утоплення. Уже наступного дня поліцейські встановили особу загиблого — 34-річного жителя селища Винківців Хмельницької області. Чоловік з 22 вересня вважався безвісно зниклим і розшукувався рідними та поліцією.

Від родичів загиблого стало відомо, що він кілька днів тому поїхав купувати автомобіль на Миколаївщину. Востаннє він виходив на зв’язок 21 вересня, повідомивши про випадкових попутників, яких підібрав дорогою додому.

У ході досудового розслідування вбивства хмельничанина слідчі встановили, що підозрювані підсіли в автомобіль потерпілого у якості пасажирів на виїзді з Миколаєва під приводом поїздки до Житомира.

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Дорогою під час зупинки на автозаправці попутники за допомогою сильнодіючого медичного препарату нейтралізували водія. У непритомному стані його довезли до околиці м. Коростишева і, зв’язавши йому кінцівки підручними засобами, кинули чоловіка у кар’єр. Самі ж поїхали з місця вчинення злочину на автомобілі загиблого. Згодом машину продали, а виручені кошти витрачали на свій розсуд. Нині тривають заходи поліції щодо встановлення місця знаходження транспортного засобу.

25 жовтня обом затриманим у порядку ст. 208 (Затримання уповноваженою службовою особою) Кримінального процесуального кодексу України оголошено про підозру у вчиненні злочину, передбаченого п.п. 6 (Вчинене з корисливих мотивів), 12 (Вчинене за попередньою змовою групою осіб), ч. 2 ст. 115 (Умисне вбивство) Кримінального кодексу України.

Вирішується питання про обрання затриманим запобіжного заходу у вигляді тримання під вартою без права внесення застави.

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За чинним законодавством обом чоловікам може загрожувати позбавлення волі до 15 років або довічне ув’язнення.

Нагадаємо, 9 жовтня на околиці села Бондарців Житомирської області знайшли прикидане будівельним сміттям тіло 20-річної дівчини, яка вийшла з дому 2 серпня і не повернулася. Пізніше поліція затримала підозрюваного у вбивстві і назвала мотив злочину.