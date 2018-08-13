Убивство 20-річної житомирянки: у поліції розповіли подробиці
Київ • УНН
КИЇВ. 13 серпня. УНН. У поліції повідомили подробиці вбивства 20-річної дівчини, тіло якої знайшли в яру на Житомирщині, а також про затримання підозрюваного. Про це повідомили у прес-службі обласної поліції, передає УНН.
Так, у ході розслідування умисного вбивства правоохоронці відпрацьовували коло спілкування загиблої та її знайомих. Внаслідок цього вдалося вийти на 31-річного чоловіка, який проживав то у Києві, то у Житомирі. Зазначено, що вони були "знайомі досить добре". Чоловік 2 серпня запросив дівчину на зустріч, а по дорозі між ними виник конфлікт.
"Підозрюваний дізнався, що дівчина повідомила про його місце перебування нападникам, які у червні ввірвалися в його орендоване житло у столиці. Тоді чоловіка упродовж кількох днів утримували у гаражі, вимагаючи переоформлення майна. Упродовж доби поліцейські встановили викрадачів чоловіка та затримали організатора злочину, який нині під вартою", - розповів керівник поліції області В’ячеслав Печененко під час брифінгу.
За висновком експертів, смерть дівчини настала через задушення.
Упродовж доби розшуківці кримінальної поліції ГУНП розкрили вбивство дівчини, учинене з помсти.
"Чоловік, погрожуючи пістолетом, намагався змусити дівчину випити у машині заздалегідь приготовану небезпечну суміш, однак вона опиралась і до останнього боролась за життя. Тож підозрюваний задушив її", - зазначив начальник обласної поліції.
Його затримали 9 серпня на одній з вулиць обласного центру, коли він прямував до житла чергової співмешканки. У чоловіка вилучили гранату РГД-5, пістолет та вартісні прекурсори. Йому оголосили про підозру у вчиненні умисного вбивства та обрали запобіжний захід у вигляді тримання під вартою без права внесення застави. Чоловіку загрожує ув’язнення строком від 7 до 15 років.
"За інформацією поліції, він також причетний до незаконного виготовлення та поширення синтетичних наркотиків", - додали в поліції.
Нагадаємо, на околиці села Бондарців Житомирської області знайшли прикидане будівельним сміттям тіло 20-річної дівчини, яка вийшла з дому 2 серпня і не повернулася.