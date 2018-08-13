Убийство 20-летней житомирянки: в полиции рассказали подробности

Так, в ходе расследования умышленного убийства правоохранители отрабатывали круг общения погибшей и ее знакомых. В результате удалось выйти на 31-летнего мужчину, который проживал то в Киеве, то в Житомире. Указано, что они были "знакомы достаточно хорошо". Мужчина 2 августа пригласил девушку на встречу, а по дороге между ними возник конфликт.

"Подозреваемый узнал, что девушка сообщила о его местонахождении нападавшим, которые в июне ворвались в его съемное жилье в столице. Тогда мужчину на протяжении нескольких дней удерживали в гараже, требуя переоформления имущества. В течение суток полицейские установили похитителей мужчины и задержали организатора преступления, который сейчас под стражей", - рассказал руководитель полиции области Вячеслав Печененко во время брифинга.

По заключению экспертов, смерть девушки наступила в результате удушения.

В течение суток следователи уголовной полиции ГУНП раскрыли убийство девушки, совершенное из мести.

"Мужчина, угрожая пистолетом, пытался заставить девушку выпить в машине заранее приготовленную опасную смесь, однако она опиралась и до последнего боролась за жизнь. Поэтому подозреваемый задушил ее", - отметил начальник областной полиции.

Его задержали 9 августа на одной из улиц областного центра, когда он направлялся к жилью очередной сожительницы. У мужчины изъяли гранату РГД-5, пистолет и стоимостные прекурсоры. Ему объявили о подозрении в совершении умышленного убийства и избрана мера пресечения в виде содержания под стражей без права внесения залога. Мужчине грозит заключение сроком от 7 до 15 лет.

"По информации полиции, он также причастен к незаконному изготовлению и распространению синтетических наркотиков", - добавили в полиции.

Напомним, на окраине села Бондарцы Житомирской области нашли прикиданное строительным мусором тело 20-летней девушки, которая вышла из дома 2 августа и не вернулась.