У Житомирі взяли під варту підозрюваного у вбивстві 20-річної дівчини
Київ • УНН
КИЇВ. 13 серпня. УНН. Суд у Житомирі взяв під варту підозрюваного у вбивстві 20-річної дівчини. Про це повідомила прес-служба прокуратури Житомирської області, передає УНН.
"За принципової позиції прокуратури Житомирської області підозрюваного у вбивстві 20-річної дівчини взяли під варту без права внесення грошової застави. Таке рішення у п’ятницю, 10 серпня 2018 року, ухвалено Корольовським районним судом м. Житомира. 31-річного уродженця Житомира підозрюють у скоєнні вбивства своєї знайомої 20-річної дівчини", - йдеться в повідомленні.
Зазначено, що підозрюваний задушив потерпілу в автомобілі, та, щоб приховати злочин, відвіз жертву у лісосмугу. Там залишив у яру, прикривши будівельним сміттям.
Слідче управління ГУНП в області проводить досудове розслідування у кримінальному провадженні за ч. 1 ст. 115 КК України (умисне вбивство). Обласна прокуратура здійснює процесуальне керівництво. Санкція статті передбачає покарання у вигляді позбавлення волі строком від семи до п'ятнадцяти років.
Нагадаємо, тіло дівчини знайшли на околиці села Бондарців Житомирської області. Вона вийшла з дому 2 серпня і не повернулася.