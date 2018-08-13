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У Житомирі взяли під варту підозрюваного у вбивстві 20-річної дівчини

Київ • УНН

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КИЇВ. 13 серпня. УНН. Суд у Житомирі взяв під варту підозрюваного у вбивстві 20-річної дівчини. Про це повідомила прес-служба прокуратури Житомирської області, передає УНН.

У Житомирі взяли під варту підозрюваного у вбивстві 20-річної дівчини

"За принципової позиції прокуратури Житомирської області підозрюваного у вбивстві 20-річної дівчини взяли під варту без права внесення грошової застави. Таке рішення у п’ятницю, 10 серпня 2018 року, ухвалено Корольовським районним судом м. Житомира. 31-річного уродженця Житомира підозрюють у скоєнні вбивства своєї знайомої 20-річної дівчини", - йдеться в повідомленні.

Зазначено, що підозрюваний задушив потерпілу в автомобілі, та, щоб приховати злочин, відвіз жертву у лісосмугу. Там залишив у яру, прикривши будівельним сміттям.

Слідче управління ГУНП в області проводить досудове розслідування у кримінальному провадженні за ч. 1 ст. 115 КК України (умисне вбивство). Обласна прокуратура здійснює процесуальне керівництво. Санкція статті передбачає покарання у вигляді позбавлення волі строком від семи до п'ятнадцяти років.

Нагадаємо, тіло дівчини знайшли на околиці села Бондарців Житомирської області. Вона вийшла з дому 2 серпня і не повернулася.

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