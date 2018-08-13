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В Житомире взяли под стражу подозреваемого в убийстве 20-летней девушки

Киев • УНН

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КИЕВ. 13 августа. УНН. Суд в Житомире взял под стражу подозреваемого в убийстве 20-летней девушки. Об этом сообщила пресс-служба прокуратуры Житомирской области, передает УНН.

В Житомире взяли под стражу подозреваемого в убийстве 20-летней девушки

"При принципиальной позиции прокуратуры Житомирской области подозреваемого в убийстве 20-летней девушки взяли под стражу без права внесения денежного залога. Такое решение в пятницу, 10 августа 2018 года, принято Корольовским районным судом г. Житомир. 31-летнего уроженца Житомира подозревают в совершении убийства своей знакомой 20-летней девушки", - говорится в сообщении.

Отмечено, что подозреваемый задушил потерпевшую в автомобиле, и, чтобы скрыть преступление, отвез жертву в лесополосу. Там оставил в овраге, прикрыв строительным мусором.

Следственное управление ГУНП в области проводит досудебное расследование в уголовном производстве по ч. 1 ст. 115 УК Украины (умышленное убийство). Областная прокуратура осуществляет процессуальное руководство. Санкция статьи предусматривает наказание в виде лишения свободы сроком от семи до пятнадцати лет.

Напомним, тело девушки нашли на окраине села Бондарцы Житомирской области. Она вышла из дома 2 августа и не вернулась.

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