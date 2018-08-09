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Зникла 20-річна жителька Житомира знайдена вбитою

Київ • УНН

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КИЇВ. 9 серпня. УНН. Під Житомиром на околиці села Бондарців знайшли прикидане будівельним сміттям тіло 20-річної дівчини, яка вийшла з дому 2 серпня і не повернулася. Про це повідомив відділ комунікацій Національної поліції у Житомирській області, передає УНН.

Зникла 20-річна жителька Житомира знайдена вбитою

“Тіло дівчини виявили в яру на околиці с. Бондарців Житомирського району 8 серпня. Встановлено, що загибла — безвісно зникла 20-річна житомирянка. Заява про її розшук надійшла до поліції 6 серпня”, — йдеться у повідомленні.

За словами матері зниклої, її дочка ще 2 серпня вранці пішла з дому та не повернулась. За першочерговою інформацією, дівчина могла поїхати до м. Києва. Відтак правоохоронці розпочали низку заходів по встановленню її місця знаходження. На жаль, на момент надходження повідомлення про зникнення дівчина, як нині встановлено, уже була вбита.

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Близько 16:00 8 серпня до Житомирського районного відділення поліції надійшло повідомлення про виявлення на околиці с. Бондарців прикиданого будівельним сміттям тіла невідомої жінки.

На місці події працювали слідчо-оперативні групи ГУ Нацполіції області та Житомирського РВП. Поліцейські встановили, що загибла — без вісти зникла 20-річної житомирянка. Тіло жінки направлено для проведення експертизи та встановлення причин смерті.

Нині у рамках досудового розслідування, розпочатого за ст. 115 (Умисне вбивство) КК України, триває комплекс заходів для розкриття злочину і встановлення причетних осіб.

Досудове розслідування триває.

Нагадаємо, у лісі на Житомирщині знайшли обгоріле тіло чоловіка.

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