У лісі на Житомирщині знайшли обгоріле тіло чоловіка
Київ • УНН
ЖИТОМИР-КИЇВ. 8 серпня. УНН. Понівечене вогнем тіло чоловіка знайшли у лісовому масиві на Житомирщині. Про це повідомляє відділ комунікації ГУНП в області, передає УНН.
Тіло чоловіка знайшли 6 серпня у лісовому масиві на околиці міста Коростишів.
"Нині правоохоронці встановлюють його особу. Через понівечення тіла вогнем інформації щодо чоловіка обмаль", - йдеться в повідомленні.
Попередньо, смерть могла настати навесні цього року. Загиблому 25-45 років. Був одягнений у чорну джинсову куртку.
Нагадаємо, у Житомирській області, у лісосмузі, помітили автомобіль, у салоні якого були тіла батька та доньки.