На Житомирщині знайшли автомобіль з тілами батька та доньки

"Жовтий автомобіль Renault Kangoo у лісовому масиві 5 серпня помітили місцева молодь і, коли тривалий час з нього ніхто не виходив і до нього не підходив, вирішили наблизитися. Підлітки побачили у салоні тіла людей і відразу зателефонували за номером "102". Повідомлення про страшну знахідку надійшло після 21:00", - йдеться в повідомленні.

Уже згодом правоохоронці, які прибули на місце, виявили, що на тілах чоловіка та дівчинки є ножові поранення. Їх особи були ідентифіковані: житомиряни - 34-річний батько та його 8-річна донька. У салоні також було знайдено записку, ймовірно, написану чоловіком, у якій він пояснює свої дії побутовими негараздами та непорозуміннями у родині.

"У ході першочергових заходів встановлено, що чоловік близько 13:00 2 серпня зібрав власні речі та доньки та разом з нею поїхав з дому. Заяв від рідних щодо їх безвісного зникнення до поліції не надходили", - розповіли у відомстві.

За цим фактом поліція розпочала кримінальне провадження за ст. 115 (Умисне вбивство) КК України. Триває встановлення усіх обставин.

Нагадаємо, біля одного з дитсадків у Дніпрі виявили тіло чоловіка.